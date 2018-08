Pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra

Al llarg dels segles XVI i XVII, i malgrat els conflictes, els Països Baixos del nord i del sud viuen un desenvolupament econòmic sense procedent degut, en part, als èxits comercials dels ports d'Anvers i Amsterdam. El comerç pròsper i el ràpid augment de la riquesa van contribuir a la consolidació d'un mercat de l'art. A les corts europees, com també en alguns cercles privats, apareixen nous mecenes i col·leccionistes. Es multipliquen els tallers i la professió de marxant passa a ser un ofici atractiu.

A aquesta demanda, s'hi suma l'enginy dels artistes, que conceben temes fins aleshores inexistents. L'especialització progressiva en gèneres particulars permet l'aparició de noves tradicions pictòriques: paisatges serens i boscos impressionants, escenes de la vida quotidiana, tavernes, natures mortes o gerros complexos. L'exposició proposa enfocar una selecció d'obres dels segles XVI i XVII de la pintura flamenca i holandesa sota l'impacte dels nous temes iconogràfics, tant sobre els artistes i els seus tallers com sobre l'incipient mercat de l'art i el cercle cada vegada més gran dels amants de la pintura.



DELS PAÏSOS BAIXOS A SUÏSSA

Totes les obres aplegades per a aquesta exposició pertanyen als Musées d´Art et d´Histoire de Genève (MAH). A mig camí entre nord i sud i situada en un encreuament comercial estratègic, Ginebra conserva el conjunt més gran d´obres flamenques i holandeses dels segles XVI i XVII a Suïssa. Fruit d´una predilecció per la pintura del nord com del cosmopolitisme dels seus col·leccionistes, aquesta col·lecció celebra artistes famosos com Cornelisz van Haarlem, Pieter Brueghel el Jove, Jan Brueghel el Vell, Philipp Wouwermann, Nicolaes Maes, Jan Josefsz van Goyen, David Teniers o Jan Weenix, però també pintors menys coneguts i fins i tot anònims que, cadascun a la seva manera, van contribuir al Segle d´Or dels Països Baixos.

Estudiats i restaurats minuciosament entre el 2005 i el 2009 en col·laboració amb la Universitat de Ginebra, els quadres d´aquesta exposició han anat revelant els seus secrets, però no sempre tots els seus misteris. L´art dels segles XVI i XVII continua obrint nombrosos camps d´investigació, com l´estudi material de les obres, la interpretació iconogràfica o la història del gust, del mercat de l´art i dels col·leccionistes. Aquesta exposició ofereix una oportunitat inestimable d´endinsar-se en aquests temes apassionants.