Cas obert. Investigació criminal

Hi ha hagut un crim al parc de la ciutat: el cas de la Nuca. La seva mort ha estat intencionada? Si és així, n'hi ha sospitosos? Se'n trobarà el culpable? Vols formar part de la divisió de la policia científica de la ciutat?



Aquest taller t'ofereix l'oportunitat de conèixer de prop les ciències forenses. Et podràs convertir en científic i examinar peces de roba, revelar empremtes dactilars i altres proves recollides a l'escena del crim, com un recipient amb aigua que potser ha estat enverinada...



D'acord amb les evidències trobades, elaboraràs possibles hipòtesis que, juntament amb la teva perícia, potser et portaran a resoldre el cas.





Activitat recomanada per a públic familiar amb infants a partir de 7 anys.



Dimecres 11 de juliol, a les 18.30 h



Els infants han d'anar acompanyats d'un adult



Places limitades



2 euros. INSCRIURE'S.



50 % de dte. clients de CaixaBanK