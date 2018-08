Visita en família: Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a la Maison Rose

Uneix-te a una visita pensada especialment per a famílies que inclou un recorregut per l'exposició i activitats participatives dins de l'espai expositiu. Conduïdes per un mediador, les visites es basen en un tema principal de l'exposició que es desenvolupa al voltant de les obres exposades.HORARISDissabtes 6 d'octubre, 10 de novembre i 12 de gener, a les 18 hCOMENTARISActivitat recomanada per a nens i nenes de més de 8 anys i acompanyats d'un adult.PROMOCIONS50 % de dte. clients de CaixaBank