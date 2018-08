L'espionatge anglosoviètic

Els serveis d'espionatge britànics van néixer com a resultat de la por alemanya durant la primera contesa mundial. No obstant això, durant l'època d'entreguerres va canviar la perspectiva i la por alemanya va evolucionar cap al temor al contagi revolucionari de la Unió soviètica.



Aquesta por estava ben fonamentada? Van ser útils els agents bolxevics i britànics, com ara els cinc de Cambridge, que van treballar per a l'URSS? L'espionatge britànic va treballar per mirar d'evitar el contagi revolucionari a l'Europa occidental?



A càrrec de Luis Horrillo Sánchez, historiador i professor d'ensenyament secundari.



HORARIS

Dijous 27 de setembre, a les 19 h



PROMOCIONS

50 % de descompte clients de CaixaBank