Proclamant la pau i preparant la guerra. Economia i societat en l'Europa d'entreguerres

L'Europa d'entreguerres està marcada per importants convulsions econòmiques i una conflictivitat social punyent, de manera que aquestes tensions creen un clima molt propici per a l'enfrontament i l'espionatge entre estats.



S'analitzarà com la guerra comercial i la violenta confrontació social anticipen les accions bèl·liques, prenent com a exemple processos d'hiperinflació o proteccionisme extrem en el camp econòmic i polarització o violència generalitzades en l'àmbit de les relacions socials.



A càrrec de José Luis García Delgado, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Universitat Complutense de Madrid i titular de la Càtedra "la Caixa" Economia i Societat.



HORARIS

Dimarts 18 de setembre, a les 19 h



PROMOCIONS

50 % de descompte clients de CaixaBank