Ruptura i continuïtat en l'espionatge de postguerra

La Gran Guerra va canviar el món en tots els aspectes, també en l'esfera de l'espionatge. Malgrat això, no van ser pocs els que van intentar tornar al passat, com si el conflicte bèl·lic hagués estat només un parèntesi i sobretot Europa pogués tornar als anys de l'hegemonia mundial i l'estabilitat relativa de les relacions polítiques, socials i econòmiques del període prebèl·lic.



Era possible, això? Fins a quin punt prevalia el pes de la tradició en els serveis d'espionatge, intel·ligència o informació, com s'anomenaven de manera indistinta? Quins havien estat els ensenyaments de la guerra i com s'aplicarien en endavant? En quina mesura les conseqüències de la guerra van afectar les organitzacions dedicades a obtenir informació per mètodes ocults?



A càrrec de Fernando García Sanz, investigador de l'Institut d'Història del CSIC.



HORARIS

Dimarts 9 d'octubre, a les 19 h



PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank