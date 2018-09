L'apassionant història de l'espionatge d'entreguerres, aquesta tardor a CaixaForum Girona

L´Obra Social "la Caixa" presenta a CaixaForum Girona el cicle d'història L´espionatge d´entreguerres, que descobrirà al públic fins a quin punt l´espionatge ha estat una de les forces influents en els esdeveniments d´entreguerres.



Des del 18 de setembre i fins el 16 d´octubre, CaixaForum Girona acollirà diferents experts en història que analitzaran què va passar durant els vint anys que transcorren entre el final de la Primera Guerra Mundial i l'inici de la Segona Guerra Mundial, posant èmfasi sobre les forces profundes i les grans estructures de la política exterior. Així, els especialistes convidats traçaran un recorregut amb l'objectiu d´analitzar i desenvolupar les tècniques i els serveis d'intel·ligència que es van desenvolupar a Europa durant totes dues dècades.



Diferents prismes de dues dècades d'espionatge

Aquest cicle s´inaugurarà el proper 18 de setembre amb la conferència Proclamant la pau i preparant la guerra de José Luis García Delgado, catedràtic d´Estructura econòmica de la Universidad Complutense de Madrid, qui explicarà com els anys 20 van ser anys de prosperitat superficial, seguits d´un desastre econòmic sense precedents. De fet, en aquell moment, la democràcia avançava gairebé a tot arreu i deu anys després, es va començar a estendre el nou fenomen del totalitarisme.Més endavant, serà el torn de Luis Horrillo Sánchez, historiador i professor; qui explicarà si l´espionatge anglosoviètic va tenir alguna influencia en els esdeveniments entreguerres; mentre que Alfredo López Serrano, també historiador i professor i president de la Federación Española del Profesorado de Historia y Geografia (FEPHG), analitzarà el paper que van tenir en aquell moment els balnearis, un lloc privilegiat per les trobades diplomàtiques tant formals com oficioses.Així mateix, Fernando García Sanz, investigador del Instituto de Historia del CSIC, abordarà l´espionatge de la postguerra i analitzarà si les conseqüències de la guerra van afectar a les organitzacions dedicades a obtenir informació per mètodes ocults.I, per finalitzar, Joan María Thomàs, investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i catedràtic acreditat d´Història contemporània a la Universitat Rovira i Virgili, a més d´acadèmic a la Real Academia de Historia, dissertarà sobre la situació als anys 30, quan el sistema de relacions internacionals es trobava en una profunda crisis, que els dirigia cap a la guerra mundial, amb potències feixistes partidàries d´una política agressiva. En aquest context, Espanya viurà durant aquests anys una dramàtica guerra civil, amb la qual la mediació internacional hagués estat una bona solució.Dimarts 18 de setembre, a les 19 h.JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO –L'Europa d'entreguerres està marcada per importants convulsions econòmiques i una conflictivitat social punyent, de manera que aquestes tensions creen un clima molt propici per a l'enfrontament i l'espionatge entre estats. S'analitzarà com la guerra comercial i la violenta confrontació social anticipen les accions bèl·liques, prenent com a exemple processos d'hiperinflació o proteccionisme extrem en el camp econòmic i polarització o violència generalitzades en l'àmbit de les relacions socials.A càrrec de: José Luis García Delgado, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Universitat Complutense de Madrid i titular de la Càtedra "la Caixa" Economia i Societat.Dijous 27 de setembre, a les 19 h.LUIS HORRILLO SÁNCHEZ –Els serveis d'espionatge britànics van néixer com a resultat de la por alemanya durant la primera contesa mundial. No obstant això, durant l'època d'entreguerres va canviar la perspectiva i la por alemanya va evolucionar cap al temor al contagi revolucionari de la Unió soviètica. Aquesta por estava ben fonamentada? Van ser útils els agents bolxevics i britànics, com ara els cinc de Cambridge, que van treballar per a l'URSS? L'espionatge britànic va treballar per mirar d'evitar el contagi revolucionari a l'Europa occidental?A càrrec de: Luis Horrillo Sánchez, historiador i professor d'ensenyament secundari.Dijous 4 d´octubre, a les 19 h.ALFREDO LÓPEZ SERRANO –Els balnearis eren llocs privilegiats per a les trobades diplomàtiques tant formals com oficioses durant les dues dècades de pau tensa que van mitjançar entre les dues guerres mundials. Les trobades fortuïtes o intencionades, el control de les personalitats que assistien a aquests establiments i la informació robada van tenir un paper important en el desenvolupament dels esdeveniments que van conduir a l'esclat de la Segona Guerra Mundial.A càrrec de: Alfredo López Serrano, historiador i professor d'ensenyament secundari.Dimarts, 9 d´octubre, a les 19 h.FERNANDO GARCÍA SANZ –La Gran Guerra va canviar el món en tots els aspectes, també en l'esfera de l'espionatge. Malgrat això, no van ser pocs els que van intentar tornar al passat, com si el conflicte bèl·lic hagués estat només un parèntesi i sobretot Europa pogués tornar als anys de l'hegemonia mundial i l'estabilitat relativa de les relacions polítiques, socials i econòmiques del període prebèl·lic. Era possible, això? Fins a quin punt prevalia el pes de la tradició en els serveis d'espionatge, intel·ligència o informació, com s'anomenaven de manera indistinta? Quins havien estat els ensenyaments de la guerra i com s'aplicarien en endavant? En quina mesura les conseqüències de la guerra van afectar les organitzacions dedicades a obtenir informació per mètodes ocults?A càrrec de: Fernando García Sanz, investigador de l'Institut d'Història del CSIC.Dimarts, 16 d´octubre, a les 19 h.JOAN MARIA THOMAS –La Guerra Civil Espanya va suposar un salt endavant fonamental en la configuració i les activitats dels serveis d'espionatge. De manera progressiva, es van estructurar a tots dos bàndols enfrontats serveis potents que van ser capaços de dur a terme accions ofensives i defensives contra l'enemic, tot i que van patir igualment de debilitats notables. Franquistes i republicans van col·laborar estretament amb serveis estrangers en una relació que, en el cas dels primers, es va allargar fins al final de la Segona Guerra Mundial i la derrota de l'Eix.A càrrec de: Joan Maria Thomàs, investigador d'ICREA, catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili i acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història. Punt de trobada d´espies i diplomàtics: Dijous 4 d´octubre, a les 19 h.Ruptura i continuïtat en l´espionatge de postguerra: Dimarts, 9 d´octubre, a les 19 h.L´espionatge a la Guerra Civil espanyola: Dimarts 16 d´octubre a les 19 h.Preu: 4 € (50% de descompte per a clients de CaixaBank)