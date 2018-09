I cremo tot en cant. Amb Roger Mas

I cremo tot en cant. Amb Roger Mas

Ha musicat Verdaguer com ningú, el seu disc amb la Cobla de Sant Jordi és un clàssic i té un corpus de lletres admirable. Roger Mas és un clar exemple de creació lírica en diverses disciplines que culmina amb la publicació del seu primer llibre, El dolor de la bellesa.



Com ell mateix ha afirmat, després de vint anys expressant-se a través de la poètica a les cançons, ara explica l'univers que hi ha al voltant d'aquestes. Cançons, històries i reflexions ens obriran les portes al món del cantautor solsonenc.



HORARIS

Dimecres 12 de desembre, a les 19 h



PROMOCIONS

50 % de descompte clients de CaixaBank