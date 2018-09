Festival Nanoarts

En aquesta segona edició de NanoArts, el festival d'art en família de CaixaForum, proposem un dia sencer de tallers, cinema i activitats per crear i experimentar amb la llum.



Programació durant tot el dia

. Vestíbul. + 2 anysA través de la tecnologia, s'experimentaran aspectes com el dibuix lliure, les formes geomètriques, la llum, els sons musicals o les emocions.. Espai 2. 0-3 anysJoc lliure i tranquil amb elements de fusta que estimulen la imaginació, la interacció, la capacitat sensorial i la psicomotricitat fina.. Espai 3B. 2-6 anysEspai multisensorial per jugar i experimentar amb la llum i les textures.. LlotjaUna zona tranquil·la per descansar i agafar forces per seguir amb les activitats del festival. Aquest espai no disposa de servei de bar.. Espai 1Una selecció de llibres adreçat a totes les edats per fullejar, descobrir i compartir lectures.. PorxadaMarta Barberà està darrere de 2nd Funniest Thing, un projecte conscient i juganer. Amb ella construirem una cortina de llum a partir de reciclar elements de plàstic.. Espai 1Taller amb el col·lectiu d'arquitectes El Globus Vermell, que ens descobriran les propietats de la llum i la influència que tenen en la percepció dels espais.. D'11 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h. Espai 6En aquesta instal·lació interactiva de l'artista i creador audiovisual Xavi Bové triarem una cançó per crear-ne la representació pictòrica.. D'11 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h. Espais 4 i 5Taller de creació amb aquest tàndem artístic. A partir d'una instal·lació de plafons luminescents podrem dibuixar amb la llum.. 40 min. Sala d'actes. + 4 anysSessions: 11, 12.30, 14, 15.30, 17 i 18.30 hAquesta sessió de petits films adapten de manera original contes populars i costums universals entre els infants. Històries plenes de fantasia i humor, presentades per Mussol del Cinema.A les 12 i 18 h. + 6 anysVisita taller en família a l'exposició "Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a la Maison Rose".Dissabte 20 d'octubre, d'11 a 19.30 h50 % de dte. clients de CaixaBank