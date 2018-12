Herbert von Karajan.

El director austríac, al cap dels anys, continua sent una de les batutes més destacades de la direcció d'orquestra del segle XX, com també un referent, una icona popular de la música clàssica. Gràcies als nombrosos enregistraments que ens va deixar, sobretot amb la Filharmònica de Berlín, Karajan forma part de l'univers musical de molts melòmans, i més enllà. Però, què hi ha rere el mite? Quina relació va tenir amb el nazisme? Quin repertori va dirigir? Quin paper van tenir els enregistraments en la seva carrera? Mirarem de respondre aquestes preguntes i d'altres a través d'aquesta xerrada.





A càrrec de Pere Andreu Jariod, divulgador musical.



