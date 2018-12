Leonard Bernstein és el primer gran director d'orquestra nascut als Estats Units. Un músic polifacètic, interessat al mateix nivell per la direcció d'orquestra, la composició, la pedagogia o la divulgació musical, i per tot tipus de gèneres, com el jazz, el musical o el clàssic, entre d'altres. El seu repertori simfònic i operístic és molt ampli, i destaca especialment en autors com ara Mahler, Xostakóvitx i en la seva pròpia música, és clar. A Bernstein l'hem d'associar a orquestres com la Filharmònica de Nova York, però també a les Filharmòniques de Viena o Israel.



A càrrec de Pere Andreu Jariod, divulgador musical



HORARIS



DILLUNS 11 DE FEBRER, A LES 19 H



INSCRIPCIÓ



PROMOCIONS



50 % DE DTE. CLIENTS DE CAIXABANK