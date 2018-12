Nadal amb música, tallers i exposicions per gaudir en família a CaixaForum Girona

L'Obra Social "la Caixa" ha programat una agenda molt especial a CaixaForum Girona durant les últimes setmanes de desembre i inici de gener. Coincidint amb les vacances escolars i amb les festes nadalenques, el centre cultural s'omplirà amb un espectacle musical i amb tallers que estimularan la creativitat i la curiositat dels més petits de la casa i serviran per gaudir i aprendre amb tota la família.

A més, el visitant també podrà descobrir l'exposició Ramón Pichot. D'Els Quatre Gats a la Maison Rose i El Bosc de Llet, gràcies a les visites comentades i activitats paral·leles que es proposen.

Un Nadal a ritme de gospel i soul

Les veus del quartet The Gourmets portaran a sobre l'escenari un concert ple de cançons amb arrel espiritual negre. Amb una formació a l'estil jubilee quartet el grup compta amb quatre veus solistes (tenor, contratenor, baríton i baix profund) perfectament harmonitzades que oferiran un concert de soul i gospel de qualitat, intimista i elegant. Les influències d'aquest grup vocal les podem trobar en formacions com The Golden Gate Quartet, The Dixie Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul Stirrers. The Gourmets va presentar el seu primer treball d'estudi l'any 2016 sota el títol Freedom Songs i des de llavors han actuat als principals escenaris d'arreu del país.

Descobrir i experimentar amb el calidoscopi

Un calidoscopi és un senzill instrument òptic que té la particularitat de produir efectes visuals molt atractius. A Explora calidoscopis. Visions Geomètriques el visitant se sorprendrà amb l'explosió de màgia, llums i colors creades a partir d'imatges dinàmiques i harmòniques fetes amb formes geomètriques que s'aconsegueixen manipulant diversos elements. El resultat és una bellesa efímera, ja que les imatges obtingudes dins dels prismes fruit dels jocs de miralls, no es poden guardar.

Vinculat a l'exposició, els infants podran participar al taller Naturscopis on podran descobrir i crear el seu propi calidoscopi de butxaca i portar-lo a casa. Amb aquest taller, els més petits de la casa treballaran amb la ciència descobrint i gaudint de les propietats d'un objecte fascinant.

I els més petits, fins a 5 anys, podran conèixer i jugar amb Quiric, una innovadora eina amb la que podran experimentar a través del llenguatge tecnològic, aspectes com el dibuix lliure, les formes geomètriques o els sons.



PROGRAMACIÓ NADAL 2018 – 2019

ESPECTACLE MUSICAL

Divendres 28 de desembre a les 17.30 h.

The Gourmets Vocal Quartet

El so vibrant de quatre veus solistes excepcionals, perfectament foses en harmonia, que ofereixen un gospel d'una gran qualitat, intimista i elegant.

Formació:

Alex Delgado, tenor, contratenor i piano

Jordi Vallespí, tenor i piano

Xavier Mestres, baríton i piano

Abel García, baix profund



TALLERS

Del 2 al 5 de gener: 02/01 a les 18h; 03/01 a les 11h; 04/01 a les 18h i 05/01 a les 18h)

Naturscopis

Taller vinculat a l'exposició calidoscopis. En aquest taller el visitant ha de crear un calidoscopi de butxaca. La creativitat de cada persona el farà especial i únic, i se'l podrà endur a casa. Treballant amb el calidoscopi els infants descobriran la ciència que el converteix en un instrument atractiu i fascinant, capaç de fer gaudir d'imatges d'una bellesa i una harmonia sorprenents.

Permanent

Quiric

Pot ser un ordinador, un pinzell, un moble, un instrument o tot això a la vegada i molt més. Destinat als més petits de la família de 0 a 5 anys, amb QUIRIC podran jugar, descobrir i emocionar-se a través del llenguatge tecnològic.



VISITES A LES EXPOSICIONS

Del 2 al 5 de gener

Explora calidoscopis. Visions geomètriques.

Calidoscopi és una gran mostra d'aparells òptics de diferents tipus i formats en què l'espectador participa manipulant diferents elements per crear imatges dinàmiques i harmòniques plenes de llum i color. El resultat és una sorprenent explosió de màgia, sorpresa, art i ciència, concentrada dins d'uns prismes simples i fruit d'un joc de miralls. En la majoria l'efecte que s'obté és d'una bellesa efímera, ja que les imatges visualitzades només es poden quedar uns instants davant la nostra mirada.

Dissabte, 22 de desembre a les 19 h

Ramón Pichot. D'Els quatre gats a la Maison Rose.

La primera exposició monogràfica dedicada a un dels artistes més desconeguts de l'art català de finals del segle XIX i començament del segle XX. Aquesta mostra convida a descobrir la vida i l'art de Ramon Pichot, autor d'una obra singular i personalitat clau en l'estudi sobre el modernisme català.

Visita comentada: La visita està dirigida per un mediador que, a partir del diàleg amb els participants, presenta els temes clau de l'exposició, els contextualitza i resol els possibles dubtes o preguntes que hi puguin sorgir.

Permanent

Joc de pistes. El bosc de llet. Descobreix l'obra de Curro González.

Aquesta petita mostra proposa, a través de l'obra de l'artista Curro González El bosc de llet, una reflexió sobre el paper que té l'herència cultural en el nostre desenvolupament intel·lectual. Aquesta exposició pertany al cicle Accés directe, dedicat especialment a acostar l'art del nostre temps a l'experiència del públic. Periòdicament es mostren obres de la Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani seleccionades especialment per la capacitat que tenen de fer-nos pensar en les relacions que establim amb el nostre context actual.

A l'entrada s'entrega un joc de pistes que el visitant resoldrà seguint el recorregut de l'exposició. A partir de l'observació i la deducció, el visitant descobrirà de manera autònoma una obra fascinant de Curro González que pertany a la Col·lecció "la Caixa" d'Art Contemporani i que ha estat seleccionada especialment per la capacitat que té de fer-nos pensar en tot el que aprenem dels altres.