Explorant la llum i el color.

Saps que no tots els éssers vius veiem el que ens envolta de la mateixa manera? T'agradaria descobrir les curiositats de com hi veuen alguns animals?



Si ens acompanyes en aquest taller, podràs experimentar amb les lleis de la reflexió i la refracció, la descomposició de la llum blanca, la bioluminescència, la fluorescència, etc., per poder trobar la clau per interpretar diversos fenòmens òptics.



HORARIS

Dissabte 26 de gener, a les 18 h, i diumenge 27 de gener, a les 12 h



INSCRIPCIONS

3 euros



COMENTARIS

Activitat recomanada per a nens i nenes a partir de 8 anys



Els infants han d'anar acompanyats d'un adult



PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank