Química i biologia, les fronteres del segle XXI.

En aquest diàleg, Sílvia Osuna i Vicent Moliner conversaran sobre com els diferents elements, en particular els metalls, tenen un paper clau en les biomolècules i en les ciències de la vida. També donaran pistes del paper de la simulació computacional d'altes prestacions per estudiar les propietats de les proteïnes, les seves interaccions amb altres molècules i com se'n modula el paper de catalitzadors biològics. Exposant d'una manera amena i comprensible les bases moleculars de la biologia, ens proporcionaran exemples de casos d'èxit, i també comentaran les dificultats i els reptes amb els quals s'enfronten. Ens explicaran la seva experiència personal com a investigadors i parlarem de la tasca que suposa el dia a dia de les persones que es dediquen a la millora del coneixement científic.





Sílvia Osuna, investigadora en bioquímica computacional i professora ICREA a la Universitat de Girona. Va fer una estada postdoctoral a la Universitat de Califòrnia, Los Angeles. Va obtenir un contracte Marie Curie IOF Fellowship i també del programa Ramón y Cajal. Actualment es beneficia d'una Starting Grant de l'European Research Council. És premi Fundació Princesa de Girona d'Investigació Científica i premi de la Reial Societat Espanyola de Química.



Vicent Moliner, catedràtic de Química Física a la Universitat Jaume I i investigador principal del Grup de Bioquímica Computacional. Va fer el postdoc a la Universitat de Bath, on es va introduir en la metodologia híbrida entre mecànica quàntica i mecànica molecular per buscar aplicacions de reaccions catalitzades per enzims naturals i artificials. És coautor de gairebé 200 articles en revistes d'investigació i supervisor de 12 tesis doctorals, i ha impartit nombroses conferències els últims anys.



HORARIS

Dimarts 22 de gener, a les 18.30 h



INSCRIPCIÓ

5 euros



PROMOCIONS

50 % de dte. clients CaixaBank