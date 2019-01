Química i energia, les fronteres del segle XXI.

En aquesta xerrada, Anna Company i Julio Lloret conversaran sobre el paper dels elements químics en la frontera entre l'energia i la química. És a dir, sobre com la taula periòdica dels elements químics està connectada amb les noves fonts d'energia.



De manera comprensible, miraran d'explicar com es sintetitzen nous catalitzadors que contenen metalls, i com es desenvolupen fotosíntesis artificials i catalitzadors biomimètics. També oferiran la seva visió de la química verda i com es desenvolupen nous mètodes més suaus per transformar molècules de tipus orgànic, i exposaran al públic les principals tècniques instrumentals modernes que permetran avançar en el coneixement de la catàlisi bioinspirada. I, per descomptat, mostraran alguns detalls curiosos de la seva feina diària al laboratori químic.





Julio Lloret-Fillol és investigador a l'Institut Català d'Investigació Química i professor ICREA. Després de doctorar-se va fer una estada a la Universitat de Heidelberg durant dos anys com a postdoc del MEyC i dos anys més com a fellow postdoctoral del programa europeu Marie Curie. A partir del 2010 va ser investigador principal independent a la Universitat de Girona gràcies a l'obtenció d'una ajuda del programa Ramón y Cajal. El 2014 va aconseguir el lloc de jove investigador líder a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi de la UdG. Recentment ha obtingut una ERC Consolidator Grant per estudiar el camp de combustibles solars i de catàlisi de substrats orgànics per la llum.





Anna Company és professora agregada de química inorgànica al Departament de Química de la Universitat de Girona. Va fer una estada postdoctoral a la Universitat Tècnica de Berlín (Alemanya). La seva investigació se centra en el desenvolupament de catalitzadors basats en metalls abundants i no tòxics per dur a terme processos amb aplicació a la indústria química i farmacèutica. Va obtenir de la Reial Societat Espanyola de Química el Premi Lilly 2016 com a jove investigadora.



