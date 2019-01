Cicle de ciència: Les fronteres de la química.

La taula periòdica dels elements químics és un dels èxits científics principals que captura no tan sols l'essència de la química, sinó també de la física i de la biologia. Aquest any 2019, ha estat declarat per les Nacions Unides i per la Unesco com l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, i commemora el 150è aniversari de la seva creació per part del científic rus Dmitri I. Mendeléiev.

Aquest cicle pretén sumar-se a les activitats que es duen a terme en honor d'aquest aniversari, i proporcionar alguns exemples del paper dels elements químics davant de tres reptes de la ciència del segle XXI: les biomolècules, les noves fonts d'energia i l'educació científica. El cicle comprèn dos diàlegs entre experts i un espectacle, amb l'objectiu d'arribar, d'una manera amena i comprensible, a tots els públics.