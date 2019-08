«Universos literaris»: A l'angle fosc

La famosa rima de Bécquer, "Del salón en el ángulo oscuro...", serveix de peu i títol a la reflexió sobre el tipus de relat que des de fa gairebé quatre dècades s'ha convertit en l'obstinació d'aquest escriptor. Hi ha històries que amb prou feines surten als diaris, que no es troben als llibres d'història, que ningú no mira, ningú no veu, i, a força de no veure-les, s'obliden. Aquest és el territori natural d'una narració que aspiri a nodrir la consciència i la memòria, traient les històries postergades de l'angle fosc en el qual viuen, com Bécquer va treure per sobre l'arpa dels seus versos, per deixar que el lector es formuli les seves pròpies preguntes i esbossi, si ho vol, les seves respostes.

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) ha escrit, entre d'altres, les novel·les La feblesa del bolxevic (finalista del Premi Nadal 1997), Noviembre sin violetas, La sustancia interior, El alquimista impaciente (Premi Planeta 2000), El urinario, El ángel oculto, Carta blanca (Premi Primavera 2004), Niños feroces i Música para feos. El 2006 va publicar, juntament amb Luis Miguel Francisco, Y al final, la guerra, un llibre reportatge sobre la intervenció de les tropes espanyoles a l'Iraq, i el 2010 Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil (Premi Algaba d'Assaig).

HORARIS

Dimecres 25 de setembre, a les 19 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank

COL·LABORA

Fundación José Manuel Lara