«Universos literaris»: Dels 9 als 99. Escriure per explicar l'emoció

Qui dona sentit de debò a l'escriptura no és qui la crea, sinó també qui la rep. Qui escriu explica perquè hi ha algú que espera a l'altra banda, desitjant compartir emocions que moltes vegades creu úniques. Escriure no té edat, és veritat, i llegir tampoc. Hi ha una història d'amor teixida entre cada lectora o lector que ens llegeix, una història en la qual l'edat no importa perquè no existeix. Robant la música a Gertrude Stein, ho podríem resumir així: "Una història és una història és una història", i la resta és emoció.

L'escriptor Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) ha compaginat la creació literària amb la traducció d'autors com ara Katherine Mansfield, Willa Cather o Oscar Wilde. Ha publicat, entre d'altres, les novel·les El alma del mundo (finalista del Premi Primavera, 2011), Una mare i Un fill (Premi Nacional de Novel·la Infantil i Juvenil, 2016). El 2018 va publicar el llibre Quiero. Poesía Reunida (2012-2018) a la col·lecció Vandalia, i recentment ha rebut el Premi Nadal per Un amor. La seva obra s'ha traduït a vint llengües.

