«De Mozart al jazz. El poder de la música»: D'Europa al món i del món a Europa

L'interès per la riquesa rítmica de la música d'altres cultures no és exclusivament dels temps moderns, tot i que és a partir del s. XX que aquestes interseccions i fusions s'han explorat amb més intensitat. La música de Mozart, Schubert, Borodin, Debussy, Philip Glass, William Still Grant, Silvestre Revueltas, Tan Dun i Toru Takemitsu n'és representativa.

Conferència a càrrec de Pilar Subirà, percussionista i divulgadora musical.

HORARIS

Dilluns 21 d'octubre, a les 19 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank