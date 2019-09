«Universos literaris»: Escriure em va portar a fer-me preguntes. Buscar les respostes, feminista

Escriure o llegir, tant un llibre com un guió televisiu o cinematogràfic, és un procés de descobriment personal que et convida a fer-te preguntes sobre tu i el teu entorn. El més segur és que no s'hi trobin totes les respostes que es plantegen en un començament, però el simple fet d'iniciar el viatge i compartir-lo sempre val la pena.

Leticia Dolera (Barcelona, 1981) és actriu, guionista i directora de cinema. Ha treballat en sèries de televisió com Al salir de clase o Los Serrano, i en pel·lícules com El otro lado de la cama o [REC] 3. El 2015 va escriure, dirigir i protagonitzar la seva primera pel·lícula, Requisitos para ser una persona normal, que va guanyar tres premis al Festival de Màlaga, incloent-hi el de Millor guió novell. És autora del llibre Morder la manzana (Planeta, 2018), que ha venut més de 60.000 exemplars.

