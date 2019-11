Ciència que alimenta és un cicle de conferències i tasts científics per fomentar el coneixement científic d'aliments que formen part de la nostra dieta habitual. De manera amena i divulgativa explicarem l'origen, la història i l'elaboració de productes com la xocolata, l'oli i el vi. Presentarem, a més, les evidències científiques principals que relacionen el seu consum amb la salut, i explorarem la relació tan estreta com desconeguda d'aquests productes amb l'activitat científica.

Tot això ho farem guiats per experts investigadors i divulgadors del CSIC, que també ens faran "assaborir" aquests coneixements amb tasts per conèixer les característiques sensorials d'aquests aliments, i discernir sobre la seva qualitat i consum.

Activitats d'aquest cicle

Dilluns 11 de novembre, 19.00 h

«L'oli d'oliva: la ciència de l'amaniment» a càrrec de Mª Raquel Mateos Briz y Beatriz Sarriá Ruíz

Dilluns 25 de novembre, 19.00 h

«Vi i ciència: maridatge perfecte» a càrrec d'Alfonso Carrascosa