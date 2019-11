«Ciència que alimenta»: L'oli d'olvia: la ciència de l'amaniment

L'oli d'oliva és un producte que concilia gastronomia i salut. De tradició mil·lenària, el seu valor ja el van reconèixer diferents civilitzacions, tot i que també va ser qüestionat durant dècades. Malgrat això, un estudi iniciat durant els anys cinquanta pel fisiòleg Ancel Keys va evidenciar els beneficis d'una dieta mediterrània, la font de greix principal del qual és l'oli d'oliva. Però tots els olis d'oliva són igual de saludables? Què té l'oli d'oliva que no tinguin els olis de llavors?

En aquesta xerrada es respondran els dubtes més freqüents sobre el tema. D'una manera didàctica, coneixerem els ingredients que el fan únic i li proporcionen el seu valor nutricional. I, per últim, es presentaran els resultats dels treballs científics més rellevants que han posat de manifest els beneficis de l'oli d'oliva per a la salut. Després de la xerrada, es durà a terme un tast d'olis d'oliva per descobrir certs aspectes clau d'aquest aliment.

La xerrada anirà a càrrec de Mª Raquel Mateos Briz y Beatriz Sarriá Ruíz, investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició (ICTAN) del CSIC.

HORARIS

Dilluns 11 de novembre, a les 19 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank

COL·LABORA

Unitat de Cultura Científica i de la Innovació del CSIC a les Illes Balears