Què és la sobirania? 1a sessió

Què és la sobirania? Les crítiques a concepcions clàssiques de sobirania i l'efecte de processos complexos que en dissolen, en confronten i en degraden el valor en fan necessària una reflexió renovada. Per respondre a la pregunta, aquesta jornada, organitzada conjuntament amb l'Escola Europea d'Humanitats i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), s'estructura en quatre blocs que ajudaran a repensar la sobirania. Cadascun estarà introduït per dos ponents, que faran una presentació de 20 minuts.

SOBIRANIA POLÍTICA, de 17 a 18.30 h

Hi ha una degradació creixent de la sobirania dels estats en les relacions internacionals per part d'actors i forces de la naturalesa global i local. Quines sobiranies cobren importància en un món complex i interconnectat, més enllà dels estats?

Daniel Innerarity, catedràtic de Filosofia Política a la Universitat del País Basc, i Esther Barbé, catedràtica de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona.

SOBIRANIA SOCIAL I ECONÒMICA, de 19 a 20.30 h

La sobirania entesa com a control sobre circumstàncies vitals, apoderament de grups marginats i capacitat de regular l'economia. Com ens organitzem a escala local, nacional i regional de manera innovadora per garantir aquests drets?

Cristina Sánchez Miret, doctora en Sociologia i directora del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona, i Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona.

Sessió dirigida i moderada per Josep Ramoneda, director de l'Escola Europea d'Humanitats, i Pol Morillas, director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Els vuit ponents de les dues sessions estaran presents totes dues tardes i debatran entre ells.

HORARIS

Dimarts 26 de novembre, a les 17 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank

COL·LABORA

Escola Europea d Humanitats i CIDOB