Què és la sobirania? 2a sessió

Què és la sobirania? Les crítiques a concepcions clàssiques de sobirania i l'efecte de processos complexos que en dissolen, en confronten i en degraden el valor en fan necessària una reflexió renovada. Per respondre a la pregunta, aquesta jornada, organitzada conjuntament amb l'Escola Europea d'Humanitats i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), s'estructura en quatre blocs que ajudaran a repensar la sobirania. Cadascun estarà introduït per dos ponents, que faran una presentació de 20 minuts.

SOBIRANIA DIGITAL I TEMPS, de 17 a 18.30 h

La sobirania, en un context de digitalització creixent. Com ens impacten les noves tecnologies i com en podem gestionar les conseqüències? Com es poden repensar les formes de vida en societat en un món accelerat i efímer?

Amb Liliana Arroyo, doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona, i Ignacio Escolar, director d'eldiario.es.

SOBIRANIA, MIGRACIONS I CANVI CLIMÀTIC, de 19 a 20.30 h

Mentre que el canvi climàtic no respecta fronteres, les polítiques migratòries dels estats aixequen barreres per impedir l'entrada de persones. Es poden proposar noves visions de sobirania per reconèixer la humanitat i la dignitat dels migrants, gestionar els recursos naturals i protegir el medi ambient per mitjà de solucions col·lectives?

Amb Blanca Garcés, doctora en Ciències Socials a la Universitat d'Amsterdam i investigadora sènior al CIDOB, i Valeria Bello, sociòloga.

Sessió dirigida i moderada per Josep Ramoneda, director de l'Escola Europea d'Humanitats, i Pol Morillas, director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Els vuit ponents de les dues sessions estaran presents totes dues tardes i debatran entre ells.

Dimecres 27 de novembre, a les 17 h

Escola Europea d'Humanitats i CIDOB