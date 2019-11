La sobirania després de la crítica: més enllà dels estats

Les crítiques a concepcions clàssiques de la sobirania i l'efecte de processos complexos que en dissolen, en confronten i en degraden el valor fan necessària una reflexió renovada partint de la pregunta següent: què és la sobirania?

L'Escola Europea d'Humanitats, una iniciativa impulsada per "la Caixa" i amb seu al Palau Macaya de Barcelona, juntament amb el CIDOB, organitzen aquestes trobades amb l'objectiu de donar resposta a la pregunta plantejada. Aquest nou format s'estrena per primera vegada a CaixaForum Girona: quatre sessions de noranta minuts cadascuna per repensar el concepte de sobirania.