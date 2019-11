Trobades amb... Lo Siento

L'any 2005 Borja Martínez (Barcelona, 1975) va fundar en solitari l'estudi Lo Siento i, des de llavors, no ha fet més que créixer i recollir reconeixements, com demostren els LAUS que col·lecciona. Avui ja són sis persones a l'equip i junts segueixen treballant en els camps del disseny corporatiu, la restauració, el packaging i el disseny d'exposicions. La xerrada et dona l'oportunitat de conèixer amb més detall la seva filosofia i alguns dels seus projectes. I, de ben segur, entendràs per què Lo Siento té l'honor de formar part de l'Alliance Graphique Internationale, l'associació que representa els qui són considerats els millors dissenyadors del món.

Dijous 14 de novembre, a les 19 h

