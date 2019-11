Vegetals electromusicals

En aquesta activitat potenciarem la teva imaginació i creativitat, mentre et proposem reptes cientificotecnològics. Sabries crear circuits elèctrics bàsics si no disposes de cables? Si acceptes el repte, podràs descobrir materials actuals i innovadors amb els quals podràs experimentar amb l'electricitat.

I si t'agrada l'aventura, podràs treballar amb instruments musicals digitals en què forquilles, plàtans o enciams et permetran conèixer el funcionament d'un sensor i dels instruments MIDI. Que com és possible? No et quedis amb les ganes de saber-ho, acompanya'ns i descobreix-ho.

HORARIS

Dissabte 16 de novembre, a les 18 h, i diumenge 17 de novembre, a les 12 h

COMENTARIS

Activitat recomanada per majors de 7 anys.

Els nens i nenes han d'anar acompanyats per un adult

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank