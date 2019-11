A través de la imaginació és com el pensament humà rendeix al màxim, en explorar les incommensurables zones fosques de la nostra realitat íntima i objectiva. Mitjançant la fantasia, l'art acull els nostres afectes, desitjos i sentiments, ens proporciona coses per pensar i ens eixampla l'horitzó vital. Per aquest motiu, no hi ha hagut civilització ni cultura en què, d'alguna manera, no s'hagi manifestat la fantasia.

En el curs s'abordaran exemples significatius de l'art fantàstic universal posant un èmfasi especial en els que acull el Museu Nacional del Prado, pròdig en aquest tipus d'art, amb obres des del Bosch fins a Goya. Historiadors de l'art hi aportaran els seus coneixements, però també altres especialistes ens plantejaran què és la fantasia en general i la seva manifestació en altres formes artístiques.



Sessions del curs:

- Dimarts 5 de novembre. Al revés: el triomf de les quimeres al final del segle XIX. Alberto Pancorbo, historiador de l'Art

-Dimarts 12 de novembre. Els monstres del Prado. Julia Ramírez-Blanco, historiadora de l'Art

-Dimarts 19 de novembre. Cinc segles de fantasies musicals. José Luis García del Busto, crític musical

-Dimarts 26 de novembre. Màgies, fantasmagories, somnis i malsons cinematogràfics. Agustín Sánchez Vidal, catedràtic emèrit d'Història de l'Art, Universitat de Saragossa

HORARIS

Els dimarts 5, 12, 19 i 26 de novembre, a les 19 h

COMENTARIS

ABONAMENT 40 € per a totes les sessions aquí

PROMOCIONS

COL·LABORA

Fundació Amigos del Museo del Prado