Trobades amb... Ricardo Cavolo

Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) va créixer en un taller de pintura. Avui les seves il·lustracions han omplert galeries i museus d'arreu del món. Ha treballat en campanyes de publicitat per a marques com Nike, Converse i Coca-Cola. A més, ha publicat diversos llibres i una novel·la gràfica. Amb la seva visita, tindràs l'oportunitat de descobrir qui hi ha darrere d'una obra en la qual el color atrapa i la narrativa sorprèn.

HORARIS

Dijous 12 de desembre, a les 19 h

PROMOCIONS

50 % de dte. clients de CaixaBank