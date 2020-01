«Les dones a les avantguardes artístiques»: Sonia Delaunay: art, disseny i moeda

Com molts artistes, Sonia Delaunay (Gradizhsk, Ucraïna 1885 - París, 1979) es va instal·lar a començament del segle XX a París, epicentre de l'art modern durant aquella època. Juntament amb el seu marit, Robert Delaunay, va desenvolupar el cubisme òrfic, nom encunyat pel poeta Guillaume Apollinaire, en el qual el color i la llum són els protagonistes. Delaunay no diferenciava entre les belles arts i les arts decoratives. La seva obra multidisciplinària la conformen tant pintures fetes a l'oli com vànoves cosides amb trossos de tela o dissenys de portada per a publicacions editorials. Després de la Revolució del 1917, va deixar de rebre les rendes que percebia de Rússia i va començar a comercialitzar amb èxit les seves creacions tèxtils.

A càrrec de Mercedes Valdivieso, catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida.

