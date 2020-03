Lux Aeterna: 4 rèquiems immortals

Pocs gèneres musicals han sobreviscut tants segles com la missa de rèquiem. Les que van escriure Mozart, Brahms, Verdi i Fauré ens permetran descobrir per què aquestes obres encara tenen una capacitat immensa per emocionar-nos en ple segle XXI.

Activitats d'aquest cicle

La missa del Rèquiem de Mozart: comiat incomplet

Dilluns 3 de febrer, 19 h

Un rèquiem alemany de Brahms: als homes que pateixen i han de ser reconfortats

Dilluns 17 de febrer, 19 h

La «Messa da Requiem» de Verdi: Una missa per al teatre

Dilluns 2 de març, 19 h

El Rèquiem de Fauré: bressolant la mort

Dilluns 16 de març, 19 h