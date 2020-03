«Lux Aeterna: 4 rèquiems immortals»: El Rèquiem de Fauré: bressolant la mort

Fauré va mostrar sempre que va poder la seva indiferència per la religió. Com ell mateix va dir, va escriure aquesta obra "per res€ només pel plaer de fer-ho". I també per trencar amb la tradició romàntica de les misses de difunts. La millor manera de fer-ho va ser excloent el terrorífic Dies irae i posant en música per primera vegada l'antífona In Paradisum, en la qual es narra l'entrada de l'ànima en el paradís. Per aquest motiu per a molts aquest rèquiem és una espècie de cançó de bressol de la mort. Ho comprovarem desgranant aquest work in progress que va rebre diferents versions al llarg d'un extens període de gestació.

A càrrec d'Eva Sandoval, musicòloga i informadora de Radio Clásica (RNE).

Dilluns 16 de març, a les 19 h

