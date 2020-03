«Sala C»: Peggy Guggenheim: addicta a l'art

Un documental sobre Peggy Guggenheim i com va aconseguir construir una de les col·leccions més importants d'art modern, ara consagrada al seu palau venecià. Aquest acolorit personatge, figura central de l'agitació cultural del segle XX, no tan sols es va avançar al seu temps, sinó que va ajudar a definir-lo. La seva fascinant història inclou personalitats com ara Samuel Beckett, Max Ernst, Jackson Pollock, Alexander Calder, Marcel Duchamp i molts altres.

Títol original: Peggy Guggenheim: Art addict

Gènere: documental

Idioma original: anglès

Durada: 47 min

HORARIS

Dijous 26 de març, a les 19 h

COMENTARIS

Presentació a càrrec de l'Associació Cultural Dart