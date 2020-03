«Sala C»: The man who stole Bansky

El 2007, Banksy i el seu equip entren als territoris ocupats de Palestina per deixar-hi les seves obres d'art, i un mural d'un soldat israelià demanant els papers a un ase provoca fúria. En Walid, un taxista local, talla la paret de l'ofensa per vendre-la al millor postor. El documental, narrat per Iggy Pop, segueix el viatge d'aquest gran tros de ciment des dels polsegosos carrers de Betlem fins a les cases de les subhastes occidentals.

Títol original: The man who stole Banksy

Gènere: documental

Idioma original: anglès

Durada: 93 min

HORARIS

Dijous 30 d'abril, a les 19 h