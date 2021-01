Agenda d'activitats al CaixaForum Girona: del 8 al 17 de gener

POÈTIQUES DE L'EMOCIÓ

Fins el 14 de març de 2021

De quina manera la història de l'art ha incorporat les emocions en el seu discurs? Com es poden llegir les obres d'art a partir de la seva dimensió afectiva?

L'exposició recorre algunes maneres de representar les emocions a partir d'obres d'èpoques i contextos diversos, incidint en peces contemporànies i en les similituds entre diferents gèneres i períodes.

Bill Viola, Joan Miró, Colita, Perejaume, Pipilotti Rist, Julio González, etc. són alguns dels noms dels artistes que conformen la mostra.

Per a més informació aquí

ACCÉS DIRECTE A LA INSTAL.LACIÓ ACRUX-VELA-HAMAL, 20, DE L'ARTISTA ROSA BRUN

Fins l'octubre de 2021

La instal·lació Acrux-Vela-Hamal, 20 està formada per tres paral·lepípedes de colors que dialoguen amb l'espai i que proposen a l'espectador una experiència a través de plans i superposicions de colors vibrants

que transcendeixen la bidimensionalitat de la paret expositiva i s'expandeixen per l'espai, qüestionant els límits de la pròpia pintura com a disciplina.

Per a més informació aquí

ACTIVITATS FAMILIARS:

Taller de ciència_PLASTIFORMES LLUMINOSES. PLASTILINA I CIRCUITS ELÈCTRICS

Dissabte 9 de gener a les 18 h i diumenge 10 de gener a les 12 h

Si alguna vegada has fet massa de pa t'hauràs adonat que pot servir per modelar i elaborar figures, però creus que pot conduir l'electricitat? Es podria utilitzar per fer un circuit elèctric? I fabricar plastilina aïllant?

En aquest taller, els nens i les nenes podran deixar volar la seva imaginació i posar a prova la seva destresa a l'hora de construir objectes conjugant diferents formes geomètriques.

Utilitzant leds i piles, al costat de la plastilina conductora d'electricitat que fabricaran, podran dissenyar els seus propis invents lluminosos sense necessitat de cables i descobriran els principis bàsics dels circuits elèctrics de forma senzilla i divertida.

Activitat recomanada per a nens i nenes a partir de 5 anys.

Per a més informació aquí

CICLE 'PETITS CINÈFILS' - LA RATA DEL CAMÍ RAL I PÍCNIC

CURTMETRATGES DE MAGIC LIGHT PICTURES (REGNE UNIT). DOBLATS AL CATALÀ

16 de gener a les 17.30 h

Una rata que sempre està famolenca té l'anhel de menjar pastissos, galetes i llaminadures de tota mena. Un dia, mentre està buscant dolços per robar al llarg del gran camí, arribarà a un indret una mica enganxifós.

La rata del camí ral (Jeroen Jaspaert, 2017) és la cinquena adaptació cinematogràfica dels estudis britànics Magic Light sobre un llibre infantil de l'escriptora Julia Donaldson. Després es projectarà Pícnic (James Bresnahan, 1991), un curtmetratge també protagonitzat per una rata, adaptació d'un llibre de l'escriptora Emily Arnold McCully.

Activitat recomanada per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Un educador presentarà aquesta pel·lícula i en proporcionarà les claus bàsiques i necessàries per interpretar-la i gaudir-ne.

Per a més informació aquí

ACTIVITAT AUTÒNOMA AL VOLTANT DE L'ACCÉS DIRECTE BLOCS-PLANS-TONS

Tots els dies de la setmana en horari d'obertura del Centre

Què és un paral·lelepípede? Com es poden combinar els colors per donar sensació de volum? Hi ha colors que sembla que "s'acosten"? En aquest taller autònom us convidem a buscar les respostes a aquestes preguntes experimentant amb el volum i el color. Creareu figures geomètriques a partir d'una única forma i de molts colors, i haureu de compondre, combinar, observar i, si voleu, tornar a compondre, combinar, observar... Activitat autònoma recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.

Per a més informació aquí