Trobades amb... Bibiana Ballbè

A Bibiana Ballbè la coneixem sobretot com a periodista i presentadora de televisió en programes com ara Silenci i Bestiari il·lustrat. En aquesta ocasió, l'hem convidat a CaixaForum perquè ens expliqui detalls sobre la seva feina com a fundadora i directora de TheCreativeNet, una plataforma digital que connecta més de 50 milions de creatius i creatives d'arreu del món. El projecte sorgeix de TheCreativeAgency, que treball per establir connexions entre el talent i les empreses que tenen inquietuds artístiques, digitals i d'innovació. De tota la infraestructura, neix també el festival TheCreativeFest.

La seva visita és una oportunitat per conèixer millor algú que ha fet de la creativitat l'eix central de la seva carrera professional.

Horari

Dijous 11 de febrer, a les 19 h

Inscripció · 6 euros (50 % de descompte per a clients de CaixaBank)