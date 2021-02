Virus, matemàtiques i meteorits

En aquest cicle de conferències de divulgació científica, comprovarem com tant al cinema clàssic com a les últimes superproduccions de Hollywood es fan servir freqüentment arguments científics que atrauen l'atenció de l'audiència, però€ sabem diferenciar el que és cert del que és fals? Som capaços de distingir el que ja és possible del que no ho serà mai?

A través de fragments de pel·lícules, i guiats per persones professionals de la ciència i apassionades pel cinema, coneixerem la lluita de gegants que la biomedicina lliura amb organismes molt petits: els virus. Descobrirem també quines possibilitats reals hi ha que un meteorit col·lideixi amb la Terra i destrueixi el planeta, o com, sense les matemàtiques, no hauria estat possible l'exploració espacial.