Això no és una visita amb Toni Jodar

El ballarí i performer Toni Jodar ens ofereix la seva visió particular sobre l'exposició "Poètiques de l'emoció", en una visita en què el nostre paper principal és acompanyar-lo, activar-nos en l'espai i exposar-nos a emocions.

Toni Jodar és una figura representativa de la dansa contemporània a Catalunya des dels anys vuitanta. Ha ballat varietat de gèneres en col·laboració amb els artistes Cesc Gelabert, Albert Vidal, Carlos Santos, Jerôme Savary i Àngels Margarit, entre d'altres. Ha estat intèrpret de conegudes companyies com ara Dagoll Dagom, Comediants i La Fura dels Baus. Fa 16 anys que codirigeix Explica Dansa, un projecte de difusió de la dansa que programa activitats al Mercat de les Flors i el Petit Liceu. Actualment col·labora amb Gelabert – Azzopardi al Teatre Nacional de Catalunya.

"Això no és una visita" és una oportunitat per enriquir i renovar el concepte de visita guiada, que ofereix relectures de les exposicions a partir de la intervenció d'artistes convidats. L'activitat pretén situar l'exposició com un punt de partida i no com un discurs tancat, un espai de reflexió activa en sintonia amb el públic. Creiem que de les exposicions es poden fer tantes lectures com persones que creuen l'entrada i, a "Això no és una visita", convidem a persones del món creatiu a compartir la seva visió particular.

HORARIS

Divendres 19 de febrer, a les 19 i 20.15 h

