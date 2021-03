Nanoarts: El silenci

Heu pensat què és el silenci i quin sentit té avui dia? Si no hi ha so, hi ha comunicació? Malgrat això... existeix el silenci? En aquesta ocasió, treballarem diferents propostes al voltant del concepte del silenci en quatre tallers d'autor i dues projeccions cinematogràfiques. Hi descobrirem que el silenci és igual d'important que el so, i que sense un l'altre no existeix.

Gaudiu de dues jornades d'activitats culturals en família i amb tota la seguretat a CaixaForum durant dos dissabtes consecutius.

PROGRAMA

Primer dissabte:

- Taller "Ssst... Escolta!", amb Sandra Partera, Cristina Checa i Eloi Caballé

- Taller "El bosc del silenci", amb Darío Zeruto

- Projecció de curtmetratges "¡Ahoj! Animacions molt txeques"

Segon dissabte:

- Taller "Trencar el silenci", amb Alex Posada

- Taller "So i silenci", amb Clara Tanit

- Projecció de curtmetratges "L'univers de Harold Lloyd"

