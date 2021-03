Explora Zinematik: Mecanisme cinematogràfics primitius

Vivim en un món ple d'imatges. Ens envolten pertot arreu, reproduïdes a través de diferents formats. Les veiem en pantalles i cartells, estàtiques o en moviment, acompanyades de so o mudes. Avui percebem aquesta voràgine visual com un fet habitual, però, quan comencem a capturar i conservar imatges del món que l'envolta? La història es remunta als temps prehistòrics, en els quals els nostres avantpassats van començar dibuixant animals a les parets de les coves.

Explora Zinematik relata com ha progressat l'art de capturar imatges, gràcies a invencions cada vegada més complexes. Proposem un recorregut per una part d'aquest viatge en el temps, en què interactuarem amb mecanismes cinematogràfics primitius, des dels més antics fins als invents pròxims a l'aparició del primer cinematògraf. Entre aquests invents, la càmera fosca, el zoòtrop o el praxinoscopi, predecessors de la fotografia i el cinema. No t'ho perdis!

HORARIS

Dimecres 31 de març i dijous 1 d'abril, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; divendres 2 i dissabte 3 d'abril, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h

COMENTARIS

Activitat per a tots els públics. L'entrada és gratuïta però tots els assistents a l'activitat han d'adquirir tiquet