De la imaginació a la pantalla: Iniciació al Cinema Fantàstic

La nostra imaginació té unes idees fantàstiques, però... com es passen a la pantalla? Et proposem un taller per familiaritzar-te amb el llenguatge i el procés cinematogràfic i aprendre a fer un curtmetratge fantàstic senzill.

Començarem amb Georges Méliès i després, per mitjà d'exercicis pràctics, de manera senzilla, passarem de la idea al guió, del guió a l'enregistrament (incloent-hi uns efectes especials molt simples) i, finalment, a l'edició, i acabarem el taller amb una peça audiovisual creada o bé preparada per seguir-hi treballant.

Els treballs finals (fets al taller o, si t'ho estimes més, a casa) es podran presentar al concurs Participa Méliès (www.participamelies.com).

Demanarem als assistents al taller que vulguin participar en la creació del curtmetratge que signin un breu document d'autorització.

Taller recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 8 anys.

HORARIS

Dilluns 29, dimarts 30 i dimecres 31 de març, de 10 a 13 h

COMENTARIS

Els nens i nenes han d'anar acompanyats, com a mínim, d'un adult

Tots els assistents a l'activitat han d'adquirir la seva entrada. Els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta però han d'adquirir el tiquet. Poden seleccionar a l'apartat de promocions l'opció "menors de 3 anys"

Durada del taller: 3 h

Capacitat màxima: 15 persones

Per a la seguretat dels participants, s'hi aplicaran les mesures de seguretat i higiene previstes oficialment

Entrades i més informació.