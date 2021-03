El bosc de Haquivaqui és un bon indret per viure-hi, però els animals petits han de vigilar que els més grossos no se'ls mengin. Un bon dia, l'eriçó Horaci intenta menjar-se l'àvia ratolineta. És aleshores quan en Morten, el ratolí més sensat, decideix redactar una nova llei per al bosc: a partir d'ara, tots els habitants del bosc seran amics.

La pel·lícula està feta amb una minuciosa tècnica de stop-motion i hi surten divertides cançons cantades pels animals protagonistes.

Títol original: Dyrene i Hakkebakkeskogen

Gènere: animació, musical

Idioma original: noruec

Durada: 72 min

Edat recomanada: +4

Un educador presentarà aquesta pel·lícula i en proporcionarà les claus bàsiques i necessàries per interpretar-la i gaudir-ne.

HORARIS

Dissabte 10 d'abril, a les 17.30 h

COMENTARIS

Els nens i les nenes han d'anar acompanyats d'un adult

Tots els assistents a l'activitat han d'adquirir la seva entrada. Els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta però han d'adquirir el tiquet. Poden seleccionar a l'apartat de promocions l'opció "menors de 3 anys"

Per a la seguretat dels assistents, s'hi aplicaran les mesures de seguretat i higiene previstes oficialment

