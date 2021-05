Núria Graham (Vic, 1996) va aparèixer a l'escena musical amb tan sols 16 anys i actualment és una artista reconeguda en el panorama estatal. Aquesta trajectòria s'explica per la seva veu hipnòtica, un gran talent amb la guitarra i la capacitat que té de recrear una fragilitat aparent amb carisma. El 2014 va debutar amb el llançament de First Tracks i l'han seguit tres àlbums més, tots amb El Segell. Al seu últim disc, Marjorie (2020), Graham hi genera una atmosfera particular de quotidianitat anglosaxona en clau folk-pop.

En aquesta trobada, l'artista ens parlarà de la seva trajectòria musical, la qual ha superat expectatives àlbum rere àlbum.

HORARIS

Dijous 10 de juny, a les 19 h

6 euros. 50 % de descompte per a clients de CaixaBank

Més informació i inscripcions