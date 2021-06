ACCÉS DIRECTE A LA INSTAL·LACIÓ ACRUX-VELA-HAMAL, 20, DE L’ARTISTA ROSA BRUN

Fins l’octubre

La instal·lació Acrux-Vela-Hamal, 20 està formada per tres paral·lelepípedes de colors que dialoguen amb l’espai i que proposen a l’espectador una experiència a través de plans i superposicions de colors vibrants que transcendeixen la bidimensionalitat de la paret expositiva i s’expandeixen per l’espai, qüestionant els límits de la pròpia pintura com a disciplina.

PIXAR. CONSTRUINT PERSONATGES

Fins el 22 d’agost

Aquesta exposició permet veure des de dins, des de la perspectiva dels artistes, el procés de disseny visual de Pixar. Les obres que es mostren proporcionen una idea general dels anys d’experimentació, deliberacions i repeticions que s’inverteixen en cada pel·lícula.

VISITA COMENTADA: PIXAR. CONSTRUINT PERSONATGES

Dijous 17, divendres 18 i dissabte 19 de juny a les 18.30 h

La visita està dirigida per un/a educador/a que, a partir del diàleg amb els participants, presenta els temes clau de l'exposició, els contextualitza i resol els possibles dubtes o preguntes que hi puguin sorgir.

VISITA EN FAMÍLIA A L’EXPOSICIÓ DE PIXAR: DESCOBREIX LA FÓRMULA SECRETA DE L'ÈXIT

Diumenges 13 i 20 de juny a les 11.30 h

La visita proposa fer un recorregut per l'exposició per trobar la fórmula secreta de l'estudi d'animació Pixar i descobrir per què les seves pel·lícules són tot un èxit entre tots els públics. Pensada per a famílies que vulguin participar de manera activa en la visita a l'exposició i conduïda per un educador o educadora, inclou un recorregut per la mostra i activitats dins de l'espai expositiu.

Recomanada per a nens i nenes a partir de 5 anys.

ACTIVITAT AUTÒNOMA AL VOLTANT DE L’ACCÉS DIRECTE_BLOCS-PLANS-TONS

Tots els dies de la setmana en horari d’obertura del Centre

Què és un paral·lelepípede? Com es poden combinar els colors per donar sensació de volum? Hi ha colors que sembla que "s'acosten"? En aquest taller autònom us convidem a buscar les respostes a aquestes preguntes experimentant amb el volum i el color. Creareu figures geomètriques a partir d'una única forma i de molts colors, i haureu de compondre, combinar, observar i, si voleu, tornar a compondre, combinar, observar... Activitat autònoma recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.