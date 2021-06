CaixaForum Girona coincidint amb l’inici de les vacances d’estiu escolars ha programat un àmplia oferta d’activitats infantils perquè els més petits de la família acompanyats d’un adult gaudeixin divertint-se, jugant o experimentant mentre descobreixen la cultura i la ciència, sota el guiatge d’un educador i a través dels tallers: Tòtems urbans, Veus i Ritmes de l’Àfrica, Plastiformes lluminoses, Capses de llum; el Cinema d’Estiu amb el cicle Univers Pixar; i les visites comentades en família a l’exposició Pixar. Construint personatges.

TÒTEMS URBANS

Dimecres 30 de juny, a les 18.30 h

En moltes cultures tribals hi ha uns objectes de culte molt peculiars: es tracta d'unes grans escultures en vertical en què es disposen, un sobre l'altre, els ídols i els símbols que representen i protegeixen la tribu. Són els tòtems.

En aquest taller provarem d'imaginar-nos com podrien ser els tòtems per a una cultura urbana en què les senyes de la tribu són substituïdes pels símbols de la vida moderna a les ciutats.

Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 4 anys.

VEUS I RITMES DE L’ÀFRICA

Dimecres 7 de juliol, a les 18.30 h

La música tradicional africana es caracteritza per la senzillesa melòdica, per l'ús de la pregunta i la resposta, per una harmonització homofònica de les veus, per l'ús dels ostinatos i de la percussió. Aquests trets són perfectes per introduir els assistents al cant i, sobretot, al cantar a veus.

Activitat recomanada per famílies amb nens i nenes d’entre 6 i 12 anys.

PLASTIFORMES LLUMINOSES. Plastilina i circuits elèctrics.

Dimecres 14 de juliol, a les 18.30 h

En aquest taller, els nens i les nenes podran deixar volar la seva imaginació i posar a prova la seva destresa a l'hora de construir objectes conjugant diferents formes geomètriques. Utilitzant leds i piles, al costat de la plastilina conductora d'electricitat que fabricaran, podran dissenyar els seus propis invents lluminosos sense necessitat de cables i descobriran els principis bàsics dels circuits elèctrics de forma senzilla i divertida.

Activitat recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.

CAPSES DE LLUM

Dimecres 21 de juliol, a les 18.30 h

Aquesta activitat tinkering et convida a descobrir els secrets de la llum, les propietats dels colors, les ombres i el moviment.

Explorarem diversos materials, les seves propietats reflectores i difusores i les ombres que s'hi generen. També experimentarem amb motors, circuits elèctrics senzills i bateries. Al final de l'activitat, farem una gran instal·lació col·laborativa amb llum cinètica i teatre d'ombres xineses.

Activitat recomanada a partir de 9 anys.

Preu per persona a cadascuna de les activitats: 4€. 50% de descompte clients “CaixaBank”

CICLE DE CINEMA D’ESTIU: UNIVERS PIXAR

El cicle de pel·lícules i curtmetratges de la factoria Pixar que acompanya l’exposició fa un recorregit per la història de l’estudi d’animació, des del primer treball estrenat als cinemes, i avui ja convertit en tot un clàssic de l’animació, com és Bichos (1998), fins a arribar a una de les últimes produccions, amb Coco (2017), melodrama musical espectacular que ret homenatge al folklore popular mexicà. També es projectarà Els Increïbles (2004), el primer film de Pixar protagonitzat per personatges humans; Up (2009), la primera incursió en el 3D, i Del revés (Inside Out, 2015), guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació el 2015.

BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA

Dijous 1 de juliol de 2021, a les 18 h

John Lasseter, 1998, EUA, VOSE.

Amb la projecció prèvia del curtmetratge Tin Toy (John Lasseter, 1988, EUA, VOSE)

ELS INCREÏBLES

Dijous 8 de juliol de 2021, a les 18 h

Brad Bird, 2004, EUA, VOSE

Amb la projecció prèvia del curtmetratge Jack Jack ataca (Brad Bird, 2005, EUA, VOSE)

UP

Dijous 15 de juliol de 2021, a les 18 h

Pete Docter, Bob Peterson, 2009, EUA, VOSE

Amb la projecció prèvia del curtmetratge Parcialmente nublado (Peter Sohn, 2009, EUA, VOSE)

DEL REVÉS

Dijous 22 de juliol de 2021, a les 18 h

Pete Docter, Ronaldo del Carmen, 2015, EUA, VOSE

Amb la projecció prèvia del curtmetratge Lava (James Ford Murphy, 2014, EUA, VOSE)

COCO

Dijous 29 de juliol de 2021, a les 18 h

Lee Unkrich, Adrián Molina, 2017, EUA, VOSE

Amb la projecció prèvia del curtmetratge Dante’s Lauch: A Short Tail (Lee Unkrich, Adrián Molina, 2017, EUA, VOSE)

Preu per persona a cadascuna de les activitats: 5€. 50% de descompte clients “CaixaBank”

VISITA EN FAMÍLIA: PIXAR. DESCOBREIX LA FÓRMULA SECRETA DE L’ÈXIT

Dimarts 6, 13, 20 i 27 de juliol, a les 18.30 h

Dimarts 3, 10 i 17 d’agost, a les 18.30h

La visita proposa fer un recorregut per l'exposició per trobar la fórmula secreta de l'estudi d'animació Pixar i descobrir per què les seves pel·lícules són tot un èxit entre tots els públics.

Pensada per a famílies que vulguin participar de manera activa en la visita a l'exposició i conduïda per un educador o educadora, inclou un recorregut per la mostra i activitats dins de l'espai expositiu.

Recomanada per a nens i nenes a partir de 5 anys.

Preu per persona a cadascuna de les activitats: 4€. 50% de descompte clients “CaixaBank”

Els nens i les nenes han d’anar acompanyats d’un adult

Tots els assistents a l’activitat han d’adquirir la seva entrada. Els menors de 3 anys tenen l’entrada gratuïta però han d’adquirir el tiquet. Poden seleccionar a l’apartat de promocions l’opció "menors de 3 anys”