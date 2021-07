En Miguel és un jove apassionat per la música i somia a convertir-se en un gran cantant com Ernesto de la Cruz, el seu ídol. Però les regles de la seva família, imposades per la rebesàvia, prohibeixen que s'hi dediqui. Abans que se n'adoni, en Miguel es veu transportat a la Terra dels Morts, un lloc ple de color on, amb l'ajuda d'uns nous amics, descobrirà l'origen de la seva família i el perquè de la prohibició.

Coco va ser guardonada com a millor pel·lícula d'animació als Oscars, els Globus d'Or i els BAFTA.

Títol original: Coco

Gènere: animació, fantàstic

Idioma original: anglès, castellà

Durada: 109 min

La sessió es completa amb la projecció del curtmetratge Dante’s Lunch (Lee Unkrich, 2017), amb el gos d'en Coco com a protagonista.

HORARIS

Dijous 29 de juliol, a les 18 h

COMENTARIS

Tots els assistents a l’activitat han d’adquirir la seva entrada. Els menors de 3 anys tenen l’entrada gratuïta però han d’adquirir el tiquet. Poden seleccionar a l’apartat de promocions l’opció "menors de 3 anys”

