La visita proposa fer un recorregut per l'exposició per trobar la fórmula secreta de l'estudi d'animació Pixar i descobrir per què les seves pel·lícules són tot un èxit entre tots els públics.

Pensada per a famílies que vulguin participar de manera activa en la visita a l'exposició i conduïda per un educador o educadora, inclou un recorregut per la mostra i activitats dins de l'espai expositiu.

Recomanada per a nens i nenes a partir de 5 anys.

HORARIS

DEL 18 D'ABRIL AL 27 DE JUNY

Diumenges, a les 11.30 h

DEL 29 DE JUNY AL 17 D'AGOST

Dimarts, a les 18.30 h

COMENTARIS

Tots els assistents a l’activitat han d’adquirir la seva entrada

Els menors de 3 anys tenen l’entrada gratuïta, però han d’adquirir el tiquet. Poden seleccionar a l’apartat de promocions l’opció "menors de 3 anys"

