Què és un paral·lelepípede? Com es poden combinar els colors per donar sensació de volum? Hi ha colors que sembla que "s'acosten"? En aquest taller autònom us convidem a buscar les respostes a aquestes preguntes experimentant amb el volum i el color. Creareu figures geomètriques a partir d'una única forma i de molts colors, i haureu de compondre, combinar, observar i, si voleu, tornar a compondre, combinar, observar...

Activitat autònoma recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.

HORARIS

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Diumenges i festius, d’11 a 14 h

COMENTARIS

Activitat gratuïta i autònoma

Per a la seguretat dels assistents, s’hi aplicaran les mesures de seguretat i higiene previstes oficialment

Més informació