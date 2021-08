Mozart i la seva germana Nannerl van ser nens prodigi de la música. La família va fer milers de quilòmetres en un carruatge, viatjant de ciutat en ciutat, per oferir el talent dels germans músics. Abans de fer dotze anys, Mozart ja havia visitat mig Europa i havia estrenat més de quaranta obres, incloent-hi sonates i simfonies. A la gira més espectacular va sortir de Salzburg amb set anys i mig i va tornar poc abans de fer-ne onze. Escoltarem les obres que va compondre a Londres, juntament amb un dels fills de Bach, i el primer dels 27 concerts per a piano que hi ha al seu catàleg.

A càrrec de David Puertas Esteve, divulgador musical i escriptor.

HORARIS

Dilluns 27 de setembre, a les 19 h

Més informació