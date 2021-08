Si llegim per ampliar la nostra visió de la realitat, per indagar en altres experiències i viure altres vides, potser cal admetre que l'escriptura sorgeix de la mateixa arrel i el mateix anhel. Per Sara Mesa, escriure suposa principalment l'oportunitat d'eixamplar el món, mirar-lo des d'altres angles i explorar les possibilitats del pensament i del llenguatge. La trajectòria litèraria de l'autora és fruit de la curiositat i l'observació. La importància dels detalls i dels conflictes emocionals, com també l'anàlisi del poder i la manera com es ramifica el poder dins la quotidianitat són els trets que defineixen els seus contes i novel·les, tots els quals àmpliament lloats pels lectors i la crítica.

A càrrec de Sara Mesa, escriptora nascuda a Madrid i establerta a Sevilla. Entre els seus títols destaquen Un incendio invisible (Fundación Lara, 2011), novel·la amb la qual va obtenir el premi Málaga de Novela, Cuatro por cuatro (Anagrama, 2012) i Cicatriz (Anagrama, 2015), premi Ojo Crítico de Narrativa RNE. L'última novel·la de l'autora, Un amor, va ser triat com a llibre de l'any 2020 per mitjans com El País, El Cultural i La Vanguardia.

Dimecres 29 de setembre, a les 19 h

